В тигровом бикини: соблазнительная Ким Кардашьян сверкнула пышным декольте на пляже

44-летняя звезда реалити сама рекламирует купальники своего бренда.

Ким Кардашьян поделилась с подписчиками в Instagram снимком из фотосессии для рекламной кампании новой коллекции купальников ее собственного бренда Skims.

Звезда реалити соблазнительно позировала на пляже в сексуальном купальнике на завязках с тигровым принтом. Лиф прекрасно подчеркнул ее пышную и соблазнительную грудь.

Ким Кардашян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

У Кардашьян были мокрые волосы и легкий макияж в нюдово-бежевых оттенках. Возлее нее лежали зеленые кокосы.

Напомним, ранее Ким Кардашьян похвасталась сексуальными формами в леопардовом бикини.

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