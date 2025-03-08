В тигровом бикини: соблазнительная Ким Кардашьян сверкнула пышным декольте на пляже

44-летняя звезда реалити сама рекламирует купальники своего бренда.
Ким Кардашьян поделилась с подписчиками в Instagram снимком из фотосессии для рекламной кампании новой коллекции купальников ее собственного бренда Skims.
Звезда реалити соблазнительно позировала на пляже в сексуальном купальнике на завязках с тигровым принтом. Лиф прекрасно подчеркнул ее пышную и соблазнительную грудь.
У Кардашьян были мокрые волосы и легкий макияж в нюдово-бежевых оттенках. Возлее нее лежали зеленые кокосы.
Напомним, ранее Ким Кардашьян похвасталась сексуальными формами в леопардовом бикини.
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