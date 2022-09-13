В тигровом комбинезоне с пайетками: Ким Кардашьян в гламурном образе сходила на день рождения Бейонсе

Звезда реалити выбрала для своего выхода сексуальный наряд от Balenciaga.
Ким Кардашьян продемонстрировала в Instagram гламурный образ, в котором она сходила на вечеринку по случаю дня рождения Бейонсе в особняке Бел-Эйр.
Звезда реалити одела обтягивающий красный комбинезон-сапоги с пайетками и тигровым принтом из весенней коллекции Balenciaga 2020. Наряд идеально подчеркнул сексуальную фигуру Ким.
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Аутфит она дополнила стильными черными очками и миниатюрной черной сумочкой.
В этом луке Кардашьян устроила импровизированную фотосессию.
А ее сестра – Хлое Кардашьян – сияла в серебряном кроп-топе, мини-юбке и ботфртах. Блестящей была также сумочка.
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