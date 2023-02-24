В тигровом жакете-платье и ботфортах со шнуровками: Джоди Тернер Смит в эффектном образе пришла на фэшн-шоу

36-летняя актриса выбрала для своего выхода гламурный лук, в котором привлекла внимание всех вокруг.

Джоди Тернер Смит посетила показ Модного дома Gucci, состоявшегося в рамках Миланской недели моды.

Актриса выглядела эффектно, не оставшись без внимания среди гостей фэшн-шоу.

На Джоди был гламурный тигровый жакет-платье, расшитый блестками, с накладными карманами. Верх Смит сочетала с черными капроновыми колготами с принтом и высокими черными ботфортами со шнуровками. Талию она подчеркнула широким лакированным черным поясом с большой пряжкой.

Джоди Тернер Смит / Фото: Getty Images

Лук актриса дополнила черным головным убором, массивными черными очками и черной сумочкой с шипами. В ушах у Джоди были золотые серьги, на шее – широкая цепочка, а на пальцах – золотые кольца. Молочный длинный маникюр завершил стильный аутфит актрисы.

Напомним, на показе Gucci также побывала Сальма Хайек вместе со своей 16-летней дочерью Валентиной Паломой Пино.

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