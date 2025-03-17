В толстовке, джинсах и почти без макияжа: Адриана Лима сходила на футбольный матч

43-летняя модель посетила игру между командами ФК "Пари Сен-Жермен" и ФК "Олимпик" из Марселя на стадионе в Париже.

Модель надела синюю толстовку, широкие джинсы и светлое пальто в елочку с поясом сверху и в руках держала маленькую меховую бананку. Лима была практически без макияжа на лице, в ее ушах сверкало несколько серьг-гвоздиков, а волосы она собрала в низкий пучок.

Адриана Лима / Фото: Getty Images

Напомним, недавно Адриана показала, как в утягивающем нижнем белье снималась для нового выпуска Perfect.

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