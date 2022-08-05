В толстовке и розовых штанах: Тильда Суинтон сходила с бойфрендом в ресторан

Британская актриса Тильда Суинтон в обычной жизни предпочитает простую и удобную одежду, что подтверждает ее недавний образ, который она выбрала для выхода в ресторан.

Лауреат премий "Оскар", а также призер двух крупнейших кинофестивалей мира - Берлинского и Венецианского - сидела со своим бойфрендом, художником Сандро Коппом, в уличном ресторане Engawa London.

Тильда Суинтон / Фото: Getty Images

Тильду сфотографировали, когда она изучала меню и болтала с Сандро. На актрисе были широкие розовые штаны из коттона, синие тапочки, футболка и толстовка. На коленях у звезды лежали сумка и шляпа.

Возлюбленный актрисы был не менее интересно одет, ведь выбрал для совместного выхода штаны с принтом тай-дай, полосатую кофту с капюшоном, биркенштоки и розовые носки.

Тильда Суинтон / Фото: Getty Images

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