В толстовке и спортивных штанах: Еву Лонгорию запечатлели во время прогулки по Нью-Йорку

В толстовке и спортивных штанах: Еву Лонгорию запечатлели во время прогулки по Нью-Йорку

Редкие кадры удалось сделать папарацци в Нью-Йорке.

Они запечатлели актрису Еву Лонгорию во время прогулки по Сохо.

Через пять дней Ева отпразднует 47-й день рождения. Лонгория шла по улице одетая в толстовку, спортивные штаны, черное теплое пальто, которое было расстегнуто, а также обута в белые кроссовки. Никакой охраны рядом с ней замечено не было. У актрисы был насыщенный макияж на лице, серьги-кольца в ушах и темный маникюр на ногтях. Волосы Ева распустила, а маску для лица несла в руке.

Ева Лонгория / Getty Images

Возможно, Ева участвовала в каких-то съемках, а может быть просто прогуливалась по городу, не известно. В Instagram Лонгория тоже опубликовала фото в этом образе с подписью:

"Мы прибыли в Нью-Йорк! @casadelsoltequila". Вероятно, как посол бренда текилы Ева планирует принять участие в каких-то мероприятиях, связанных с этой своей работой.

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