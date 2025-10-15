- Дата публикации
В том же кардигане: Натали Портман сфотографировали во Франции и всех заинтересовал ее наряд
Актриса показала, как стильно носить кардиган этой осенью.
Натали Портман, которая прославилась в юном возрасте благодаря роли в фильме «Леон», презентовала во Франции свою новую работу. Она стала продюсером мультфильма «Арко» и озвучила одного из персонажей. Но также в рамках 17-го кинофестиваля «Люмьер» Натали посетила мероприятие «Мастер-класс Натали Портман».
Она выступила перед большой аудиторией людей, но также многих заинтересовали не ее таланты, а ее наряд. Дело в том, что Портман была одета в светлые джинсы и оверсайз блейзер, которые сочетала с коротким черным кардиганом украшенным кружевом. На плече у Натали была небольшая черная сумка.
Днем ранее Портман надела точно такой же кардиган, но терракотового цвета, в сочетании с черной мини-юбкой и босоножками Dior на платформе.
Напомним, что также ранее показала, как носить свитер этой осенью, актриса Кэти Холмс, которую сфотографировали в Нью-Йорке.