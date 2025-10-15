ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
168
Время на прочтение
1 мин

В том же кардигане: Натали Портман сфотографировали во Франции и всех заинтересовал ее наряд

Актриса показала, как стильно носить кардиган этой осенью.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Натали Портман

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман, которая прославилась в юном возрасте благодаря роли в фильме «Леон», презентовала во Франции свою новую работу. Она стала продюсером мультфильма «Арко» и озвучила одного из персонажей. Но также в рамках 17-го кинофестиваля «Люмьер» Натали посетила мероприятие «Мастер-класс Натали Портман».

Она выступила перед большой аудиторией людей, но также многих заинтересовали не ее таланты, а ее наряд. Дело в том, что Портман была одета в светлые джинсы и оверсайз блейзер, которые сочетала с коротким черным кардиганом украшенным кружевом. На плече у Натали была небольшая черная сумка.

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман / © Getty Images

Днем ранее Портман надела точно такой же кардиган, но терракотового цвета, в сочетании с черной мини-юбкой и босоножками Dior на платформе.

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман / © Getty Images

Напомним, что также ранее показала, как носить свитер этой осенью, актриса Кэти Холмс, которую сфотографировали в Нью-Йорке.

Образы актрисы Натали Портман (28 фото)

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
168
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie