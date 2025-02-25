В том же платье на красную дорожку: Лили Гладстон повторила свой наряд с "Оскара"

Звезда вновь надела свое блестящее черное платье, одно из своих самых значимых нарядов.
Актриса Лили Гладстон, которая получила в прошлом году "Оскар" за роль в фильме "Убийцы цветочной Луны", появилась на афтепати Vanity Fair Oscar в элегантном платье от бренда Gucci.
Это был наряд расшит бисером и украшен белой отделкой на квадратном декольте. Платье она тогда дополнила колье на шее в виде веера, а также гламурным браслетом.
Спустя почти год с того дня, Лили повторно надела это платье. Актриса появилась в этом элегантном наряде на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США. В этот раз наряд она дополнила большими круглыми серьгами, а волосы собрала в низкий пучок.
Таким образом она продемонстрировала свою бережливость и поддержку устойчивой моде. Но подобное практикует не только Лили, а также другие знаменитости и даже королевские особы и одной из тех, кто часто повторно надевает старые платья является королева Дании Мэри.
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