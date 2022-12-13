В тонком платье и без бюстгальтера: Памела Андерсон появилась в провокационном образе на показе Jacquemus

Актриса давно не появлялась на публике, поэтому ее присутствие на этом модном шоу стало главным событием дня.
Французский дизайнер Симон Порт Жакмюс презентовал под Парижем свою новую коллекцию Jacquemus весна-лето 2023, получившую название Le Raphia ("Рафия").
Гостями этого модного мероприятия стали модель Тина Кунаки и ее супруг актер Венсан Кассель, легендарная Софи Марсо, Айрис Лоу, а также секс-символ 90-х - актриса и модель Памела Андерсон.
Появление Памелы на показе было довольно неожиданным, и, несмотря на других звездных гостей, именно она привлекала все внимание фотографов и публики. Тем более что появилась Андерсон в луке из новой коллекции дизайнера, который состоял из белоснежного платья с американской проймой, через которую немного было видно пышный бюст звезды. Также платье украшал высокий разрез, несколько оборок и драпировок.
На бедрах у платья было что-то вроде баски из рафии. Бюстгальтер под тонкий наряд Памела традиционно не надела, из-за чего было отчетливо видно ее грудь.
Но также очень интересно и необычно смотрелась огромная шляпа, которую актриса решила надеть. Этот аксессуар также был декорировал белой рафией, которая была темой шоу. Завершали образ мюли, одна перчатка и насыщенный макияж глаз.
Это был первый показ мод, который Жакмюс провел после своей свадьбы с Марко Маэстри 27 августа. Роскошную свадьбу во Франции тогда посетило тоже много звезд, среди которых была Дуа Липа.
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