В тонком платье и сапогах: Хайди Клум попала под прицел папарацци по пути на работу

49-летняя манекенщица снова была замечена по пути на съемки проекта America's Got Talent в Пасадене.

Мать четверых детей Хайди Клум продемонстрировала свою роскошную фигуру в черном обтягивающем платье с длинными рукавами, размерами по боками и контрастным красно-желтым принтом. Образ свой модель дополнила высокими черными сапогами из лаковой кожи на шпильке и черной сумкой из кожи крокодила.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Также на лице у Клум были большие солнцезащитные очки в красной оправе, волосы она распустила и надела серьги в форме цветка. Образ получился, как всегда, привлекательным. Впрочем, по пути на съемки America’s Got Talent модель других и не демонстрирует. Звезда работает судьей проекта уже десять лет.

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