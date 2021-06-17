В топе-бандо и брюках с разрезами: Надя Дорофеева продемонстрировала сексуальный лук от украинского дизайнера

Артистка в образе total black встретилась с прессой.

Надя Дорофеева сходила на интервью по случаю выхода ее нового сингла "Почему" и клипа на него. Для этого она выбрала эффектный черный наряд от украинского дизайнера Елены Бурениной.

Лук Нади состоял из трикотажного топа-бандо с хитросплетенными шнурками и брюк с высокой талией и разрезами на бедрах из весенне-летней коллекции I AM LOVE Elena Burenina.

Надя Дорофеева в наряде от Elena Burenina/Пресс-служба

Аутфит звезда дополнила черными босоножками и небольшой зеленой сумкой. Выглядела она стильно и сексуально.

А вот так этот наряд выглядел на модели во время показа, который прошел в рамках Ukrainian Fashion Week.

Модель в наряде от Elena Burenina/Пресс-служба

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