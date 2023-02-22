В топе-бандо и джинсах без пояса: эпатажная Джулия Фокс с двухлетним сыном пришла на показ

Эпатажная модель Джулия Фокс была запечатлена папарацци в Милане, когда вместе с маленьким сыном направлялась на показ Diesel в первый день Миланской недели моды.

На публике 33-летняя Фокс появилась в коротком топе-бандо и джинсах с низкой посадкой, набросив на плечи джинсовую куртку. В руках Фокс держала маленькую сумку, которая была также из денима и была обута в остроносую обувь на каблуках. Двухлетнего сына Валентино Фокс держала за руку.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Волосы Джулии были выкрашены в жгучий красный цвет, а макияж на лице был весьма насыщенный, а вот брови, наоборот, выбелены. Недавно со "стертыми" бровями появилась на вечеринке в Лондоне модель plus-size Эшли Грэм.

Маленький сын Джулии Фокс выглядел очаровательно. Он был тоже в джинсовой куртке и джинсах, а также в белой футболке с имитацией жилетки и ковбойских сапогах.

Джулия Фокс с сыном / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы вспоминали 5 самых странных выходов Джулии Фокс, которые звезда демонстрировала публике на прошлой неделе.

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