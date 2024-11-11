В топе-бандо и леопардовой юбке: беременная девушка Венсана Касселя с обнаженным животом станцевала перед камерой

28-летняя австралийская модель бразильского происхождения – Нара Баптиста – сейчас находится в ожидании своего первого ребенка, отцом которого является ее бойфренд - 57-летний актер Венсан Кассель. Девушка не скрывает свое интересное положение, а наоборот, часто публикует в своем Instagram фото и видео.

Так, на новом видео Нара станцевала перед камерой. Судя, по ее настроению, беременность проходит легко. Она одета в топ-бандо от купальника и легкую леопардовую юбку. Волосы модели заплетены в тонкие косы и собраны в хвост, а ее летний образ дополняют золотая моно-серьга и браслет на руке.

"Моя любовь", - написал Венсан Кассель в комментариях под видео.

instagram.com/narahbaptista/

Напомним, ранее Нара Баптиста поделилась откровенной фотографией – она позировала обнаженной в постели.

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