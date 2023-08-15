В топе-бандо и мешковатых шортах: супермодель Эмили Ратажковски сверкнула идеальным прессом

Во время прогулки она смотрела что-то в своем телефоне и даже не обращала внимания на фотографов.

32-летняя американская супермодель Эмили Ратажковски продемонстрировала свой подтянутый пресс в белом укороченном топе-бандо и мешковатых джинсовых шортах с низкой посадкой, когда вышла на утреннюю прогулку по Нью-Йорку.

Топ звезды не имел бретелек, а вот шорты были в светло-голубом оттенке. Дополнила образ звезда кроссовками и сумкой-хобо на широком ремешке от бренда Loewe.

Также Эмили распустила волосы, надела множество золотых украшений и сделала трендовый латте-макияж по которому сейчас все сходят с ума.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Напомним, что Ємили опять сотрудничает с Victoria's Secret и снялась в пикантном проморолике новой линии бюстгальтеров.

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