В топе-бандо и мешковатых шортах: супермодель Эмили Ратажковски сверкнула идеальным прессом

Во время прогулки она смотрела что-то в своем телефоне и даже не обращала внимания на фотографов.
32-летняя американская супермодель Эмили Ратажковски продемонстрировала свой подтянутый пресс в белом укороченном топе-бандо и мешковатых джинсовых шортах с низкой посадкой, когда вышла на утреннюю прогулку по Нью-Йорку.
Топ звезды не имел бретелек, а вот шорты были в светло-голубом оттенке. Дополнила образ звезда кроссовками и сумкой-хобо на широком ремешке от бренда Loewe.
Также Эмили распустила волосы, надела множество золотых украшений и сделала трендовый латте-макияж по которому сейчас все сходят с ума.
Напомним, что Ємили опять сотрудничает с Victoria's Secret и снялась в пикантном проморолике новой линии бюстгальтеров.
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