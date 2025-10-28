В топе-бандо и платье с декольте: возлюбленная Маколея Калкина посетила премьеру фильма

Бренда Сонг / © Associated Press

Реклама

37-летняя актриса Бренда Сонг, известная многим как жена Маколея Калкина, позировала фотографам на премьере фильма «Песня любви», которая завершила фестиваль AFI FEST 2025 в Лос-Анджелесе.

Она вышла на красную дорожку без мужа, хотя он тоже посетил это мероприятие. Одета Бренда была в черно-белый наряд от Vera Wang — длинное платье-балахон со складками и глубокими вырезами спереди и на спине. Дополнял ее наряд черный лаконичный топ.

Бренда Сонг / © Associated Press

Образ актрисы завершил нежный макияж, укладка с длинными легкими локонами и украшения с бриллиантами.

Реклама

Бренда Сонг / © Associated Press

Ранее вместе Калкином Бренда появилась на гала-вечере в Музее американской Академии кино. Актриса выглядела сногсшибательно в черном платье с пышной юбкой от Carolina Herrera.

Бренда Сонг и Маколей Калкин / © Associated Press

Но многих также умилило то, как муж поправлял ей шлейф на платье.