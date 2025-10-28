- Дата публикации
В топе-бандо и платье с декольте: возлюбленная Маколея Калкина посетила премьеру фильма
Актриса просто сияла в креативном платье от известного бренда.
37-летняя актриса Бренда Сонг, известная многим как жена Маколея Калкина, позировала фотографам на премьере фильма «Песня любви», которая завершила фестиваль AFI FEST 2025 в Лос-Анджелесе.
Она вышла на красную дорожку без мужа, хотя он тоже посетил это мероприятие. Одета Бренда была в черно-белый наряд от Vera Wang — длинное платье-балахон со складками и глубокими вырезами спереди и на спине. Дополнял ее наряд черный лаконичный топ.
Образ актрисы завершил нежный макияж, укладка с длинными легкими локонами и украшения с бриллиантами.
Ранее вместе Калкином Бренда появилась на гала-вечере в Музее американской Академии кино. Актриса выглядела сногсшибательно в черном платье с пышной юбкой от Carolina Herrera.
Но многих также умилило то, как муж поправлял ей шлейф на платье.