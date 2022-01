В топе-бандо и юбке с разрезом: роскошная Жизель Оливейра поделилась новым образом

Бразильская модель Жизель Оливейра поделилась с поклонниками в Instagram эффектным образом, который идеально подойдет для вечеринки.

Звезда позировала в черном атласном топе-бандо на тонких бретельках от Are You Am I, который сочетала с черной юбкой Revolve, украшенной звездами. Дополнили лук Жизель лакированные сапоги Song Of Style, лаконичное колье на шее, серьги и макияж.

Снимки были сделаны на Лос-Анджелесе, куда еще в прошлом году Оливейра переехала.

