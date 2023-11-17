В топе-бандо и юбке с высоким разрезом: роскошная Жасмин Тукс позировала на Мальдивах

Супермодель отдыхает на тропических островах в Индийском океане.
32-летняя топ-модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Жасмин Тукс – улетела на отдых на Мальдивы, откуда регулярно постит красочные фотографии и показывает свои пляжные луки.
Так, девушка показала серию снимков, на которых позирует на фоне океана. На ней белоснежный костюм, состоящий из топа-бандо с золотой морской звездой посередине и юбки с высоким разрезом, который позволил Жасмин продемонстрировать свои длинные стройные ноги. Волосы звезда собрала в тугой пучок и дополнила образ крупными золотыми серьгами в виде ракушек.
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Находиться в идеальной физической форме Тукс помогают регулярные тренировки, одну из которых она недавно показывала.
Напомним, Жасмин Тукс стала впервые мамой 23 февраля этого года. Она родила дочь, которую назвала Мия Виктория. А спустя всего три месяца уже похвасталась стройной фигурой на благотворном вечере организации amfAR Cinema Against AIDS, цель которого - помогать организациям, борющимся со СПИДом.
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