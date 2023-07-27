В топе без белья и джинсах: Эмили Ратажковски на прогулке с собаками

32-летняя американская модель и актриса почти каждый день попадает в объективы уличных фотографов, когда гуляет со своей собакой.

Вчера Эмили Ратажковски снова подловили папарацци на прогулке в Нью-Йорке. Звезда была одета в белый топ с вырезом на животе и лямкой вокруг шеи и янтарные брюки со змеиный принтом и обута в кроссовки. Волосы Эмили были распущены, недавно она покрасила их в более яркий оттенок и обрезала челку. На шее у нее было золотое украшение, на лице большие очки от солнца, а на плече висела черная сумка.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Выгуливала Ратажковски не только своего пса Коломбо, но еще и какого-то мопса.

Позже звезду еще раз сфотографировали на прогулке. В этот раз на Эмили была длинная белая футболка, которую она сочетала с оливковыми штанами и белыми кроссовками. Девушка выглядела расслабленно и не переживала, что ее преследовали папарацци.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

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