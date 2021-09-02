В топе без белья и сапогах: Белла Хадид вышла прогуляться Нью-Йорком

24-летняя модель Белла Хадид была запечатлена на прогулке в Нью-Йорке.

Звезду запечатлели в районе Трайбека, Белла была в юбке-миди в стиле пэчворк с потрепанным подолом и кожаными деталями, а сверху на ней был бежевый топ на тонких бретельках, одетый без бюстгальтера. Обута Хадид была в высокие кожаные сапоги черного цвета, а на плече у нее висела маленькая рыжая сумка.

Белла Хадид / Getty Images

Свой образ для прогулки звезда дополнила многочисленными украшениями: четырьмя цепочками на шее, одна из которых была с кулоном, большими серьгами-кольцами в ушах, четырьмя перстнями и большим количеством браслетов на запястьях, а на лице были прямоугольные солнцезащитные очки. В руках у Беллы была банка Kin Euphorics, с этим брендом Белла недавно начала сотрудничество.

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