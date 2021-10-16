В топе без бретелек и клатчем из меха: Кортни Кардашьян сходила с бойфрендом в ресторан

В топе без бретелек и клатчем из меха: Кортни Кардашьян сходила с бойфрендом в ресторан

Во время своего пребывания в Нью-Йорке влюбленные ежедневно попадают под прицел фотографов, когда ходят ужинать.

Старшая из сестер Кардашьян проводит сейчас время со своим бойфрендом Трэвисом Баркером в Нью-Йорке. Пару заметили вчера вечером, когда они направлялись в ресторан The Polo Bar открытый брендом Ralph Lauren.

Оба были одеты с ног до головы в черные наряды. Кортни, например, выбрала широкие брюки со стрелками и топ без бретелек. Образ знаменитости дополнили клатч из меха, черный маникюр и ботинки с квадратными носками

А вот Трэвис надел однотонную футболку, узкие брюки и ботинки. На шее у рок-музыканта было ожерелье с черепами.

Кортни Кардашьян / Getty Images

Днем ранее пару тоже заметили вместе по пути в модное заведение, где они ужинали. Кортни тогда была одета в эффектно мини.

Кортни Кардашьян / Getty Images

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