В топе без бретелек и с сумкой Hermes: Жизель Оливейра похвасталсь летним образом

В топе без бретелек и с сумкой Hermes: Жизель Оливейра похвасталсь летним образом

Вдохновляемся новым нарядом звезды.

28-летняя бразильская модель Жизель Оливейра поделилась с поклонниками новым летним образом, который, видимо, выбрала для прогулки по Лос-Анджелесу. Девушка позировала на фото в коротком бордовом топе без бретелек от Hanne Bloch, который сочетала с синими брюками от французского бренда Marine Serre. На плече у Жизель висела небольшая синяя сумка от Hermes с монограммой.

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

Волосы Жизель распустила, на лице сделала макияж и завершила образ крупными серьгами-кольцами в ушах.

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

Но то, что она выбрала аксессуар от Hermes очень интересно, ведь в настоящее время девушка встречается с Олегом Герран-Эрмесом, наследником Модного дома Hermes, который основал его прапрадед Тьерри Эрмес.

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

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Образы Жизель Оливейры (16 фото)

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