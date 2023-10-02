В топе без бретелек и джинсах: Блейк Лайвли привлекла внимание фотографов на футбольном матче

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс счастливые родители четверых детей. Но при этом всегда находят время на свидания и встречи с друзьями.

Голливудская пара посетила матч НФЛ между "Нью-Йорк Джетс" и "Канзас-Сити Чифс" в воскресенье, 1 октября 2023 года, в Нью-Йорке. Блейк была в черной майке без бретелек и черных джинсах, почти без макияжа на лице и с распущенными волосами. Рядом с ней стоял ее супруг Райан Рейнольдс одетый в полосатую рубашку и синие джинсы, а с другой стороны, была певица и подруга Блейк – Тейлор Свифт. Она была в черном топе с длинными рукавами и коротких шортах.

Тейлор Свифт, Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс / Фото: Associated Press

Также пару словили папарацци после игры с защитником "Канзас-Сити Чифс" Патриком Махоумсом.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс / Фото: Associated Press

А на днях Блейк запечатлели в кожаной юбке и с сумкой Louis Vuitton, когда она выходила из итальянской пиццерии Emilio's Ballato в Нью-Йорке, где провела вечер с Тейлор Свифт, Софи Тернер и своей сестрой.

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