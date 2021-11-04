В топе-бюстье и брюках Chanel: Кристен Стюарт посетила шоу

31-летняя актриса Кристен Стюарт сейчас в центре внимания из-за того, что недавно объявила о помолвке со своей возлюбленной – сценаристкой Дилан Мейер.

На днях Стюарт посетила The Tonight Show Джимми Фэллона. На съемки Кристен приехала в черном топе-бюстье из кружева, коротком твидовом жакете и широких клетчатых брюках с высокой талией от Chanel. Обувь под такими длинными штанами было не видно. Стюарт надела свое любимое украшение в виде цепи, на пальцах было несколько колец, а ногти накрашены светлым лаком. На запястье актрисы были часы на черном ремешке. Стюарт прекрасно выглядела с взъерошенной укладкой и красивым мейкапом.

Кристен Стюарт / Getty Images

Также звезду сфотографировали на улицах Нью-Йорка папарацци. На ней была черная кофта и синие джинсы, грубые рыжие ботинки и бежевое длинное пальто с накладными карманами. Стюарт несла черный рюкзак, волосы ее были небрежно собраны в пучок.

Кристен Стюарт / Getty Images

Еще днем ранее звезду сфотографировали с возлюбленной Дилан Мейер.

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