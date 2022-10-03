В топе-бюстье и брюках: эффектный выход экс-"ангела" Victoria's Secret Жозефин Скривер в Париже

В Париже проходит Неделя моды. Именно туда сейчас съехались звезды со всех уголков планеты.

29-летняя датская модель Жозефин Скривер была запечатлена фотографами на показе женской одежды L'Oreal весна/лето 2023 Le Defile Walk Your Worth в рамках Недели моды в Париже.

Перед камерами модели блистала в белом топе-бюстье с декольте в форме сердца, расшитом переливающимися стразами, и в черных брюках клеш со стрелками. Поверх наряда Жозефин набросила длинное черное пальто и обула лаковые туфли-лодочки со слегка потертыми носками.

Жозефин Скривер / Фото: Getty Images

Ее вечерний образ дополнял красивый макияж, несколько разных серёг в ушах, волосы модель просто расчесала по пробору и аккуратно уложила, а на пальце сверкало кольцо с камнем, которое ей подарил муж на помолвку.

Напомним, актриса Моника Беллуччи посетила также одно из светских мероприятий в Париже и появилась на нем в черном платье с декольте в форме сердца. Отметим, черный – любимый цвет итальянской звезды.

Моника Беллуччи / Фото: Getty Images

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