В топе-бюстье и джинсах: Хайди Клум попала под прицел фотографов по дороге на работу

50-летняя супермодель Хайди Клум снова попала под прицел фотографов, когда направлялась на съемки шоу America's Got Talent в Пасадене.

В этот день Клум, которая недавно вернулась из отпуска с Италии, произвела фурор образом в черным топе-бюстье без бретелек, который сочетала с джинсами с высокой талией и тонким кожаным поясом с золотой пряжкой.

Образ она дополнила черными босоножками на платформе с ремешками и черной сумкой из кожи крокодила.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Длинные белокурые волосы Клум были распущены и стильно уложены. На лицо она надела большие солнцезащитные очки с янтарными линзами. Также у нее был красный маникюр и несколько золотых колец и браслетов, а в ушах золотые серьги. Маникюр и педикюр звезда сделала в красном цвете.

Днем ранее модель также приезжала на съемки, но в другом образе. Она была в стильном пижамном костюме и на шпильках, когда попала под прицел фотографов.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

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