В топе-бюстье и мини-юбке: сексуальный образ Талии Сторм на премьере фильма

24-летняя британская певица в образе total black продемонстрировала стройную фигуру и соблазнительное декольте.
Талия Сторм посетила премьерный показ фильма режиссера Стивена Соденберга "Супер Майк: Последний танец" в Лондоне.
Артистка выбрала для своего выхода соблазнительный образ total black. На ней был корсетный топ-бюстье, подчеркнувший ее сексуальное декольте, мини-юбка с металлическим поясом-цепью, колготки и обувь на высокой платформе и каблуке.
Лук Талия дополнила стильной сумкой Christian Dior Saddle Black.
Сторм сделала идеально ровную укладку, насыщенный макияж глаз, обновила свой красный маникюр и завершила аутфит комплектом изящных украшений.
Напомним, в прошлый раз Талия Сторм пришла на премьеру ленты "Рейс" с неряшливым облезлым маникюром.
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