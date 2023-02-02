В топе-бюстье и мини-юбке: сексуальный образ Талии Сторм на премьере фильма

Талия Сторм посетила премьерный показ фильма режиссера Стивена Соденберга "Супер Майк: Последний танец" в Лондоне.

Артистка выбрала для своего выхода соблазнительный образ total black. На ней был корсетный топ-бюстье, подчеркнувший ее сексуальное декольте, мини-юбка с металлическим поясом-цепью, колготки и обувь на высокой платформе и каблуке.

Талия Сторм / Фото: Getty Images

Лук Талия дополнила стильной сумкой Christian Dior Saddle Black.

Сторм сделала идеально ровную укладку, насыщенный макияж глаз, обновила свой красный маникюр и завершила аутфит комплектом изящных украшений.

Напомним, в прошлый раз Талия Сторм пришла на премьеру ленты "Рейс" с неряшливым облезлым маникюром.

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