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В топе-бюстье и мини-юбке: сексуальный образ Талии Сторм на премьере фильма

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
680
Время на прочтение
1 мин
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В топе-бюстье и мини-юбке: сексуальный образ Талии Сторм на премьере фильма

Талия Сторм / Фото: Getty Images

24-летняя британская певица в образе total black продемонстрировала стройную фигуру и соблазнительное декольте.

Талия Сторм посетила премьерный показ фильма режиссера Стивена Соденберга "Супер Майк: Последний танец" в Лондоне.

Артистка выбрала для своего выхода соблазнительный образ total black. На ней был корсетный топ-бюстье, подчеркнувший ее сексуальное декольте, мини-юбка с металлическим поясом-цепью, колготки и обувь на высокой платформе и каблуке.

Талия Сторм / © Getty Images
Талия Сторм / Фото: Getty Images

Лук Талия дополнила стильной сумкой Christian Dior Saddle Black.

Сторм сделала идеально ровную укладку, насыщенный макияж глаз, обновила свой красный маникюр и завершила аутфит комплектом изящных украшений.

Напомним, в прошлый раз Талия Сторм пришла на премьеру ленты "Рейс" с неряшливым облезлым маникюром.

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Дата публикации
Просмотры
680
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