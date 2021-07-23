В топе-бюстье и очень пикантной юбке: Лотти Мосс на презентации купальников

В топе-бюстье и очень пикантной юбке: Лотти Мосс на презентации купальников

23-летняя модель и младшая сестра Кейт Мосс снова привлекла внимание своим внешним видом.

Лотти Мосс присутствовала на презентации 100% экологичных купальных костюмов Pistol Panties на выставке Portobello Gold 22 июля 2021 года в Лондоне.

На мероприятие звезда приехала в том же аутфите, в котором накануне обедала со своими подругами в кафе в городе. На Лотти был белый кружевной топ-бюстье, к которому модель подобрала короткую клетчатую юбку с очень смелым разрезом спереди и двумя красными застежками. Обула девушка простые черные босоножки на тонких кожаных ремешках и на невысоких каблуках, а аксессуары она свела к минимуму - всего несколько серебряных колец и браслет дополняли ее образ.

Лотти Мосс / Getty Images

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Белокурые волосы девушка распустила и сделала достаточно насыщенный макияж на лице. На руках модели виднелось несколько ее татуировок. Напомним, недавно Мосс вернулась из отдыха в Греции, во время которого постила подписчиками разные фотографии, на которых была запечатлена в купальниках.

Лотти Мосс / Instagram Лотти Мосс

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