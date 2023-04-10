В топе-бюстье и с чокером-цветком: новый образ из фотосессии победительницы "Холостяка-12"

Победительница романтического реалити-шоу "Холостяк-12" – модель Екатерина Лозовицкая – показала в Instagram снимки из нового фотосета.

Перед объективом фотокамеры красавица предстала в черном топе-бюстье, отлично подчеркнувшем ее сексуальное декольте. Ее шею украшал черный трендовый чокер с трикотажным цветком.

Екатерина Лозовицкая/Instagram

Волосы Екатерины были распущены, а на лице был нежный макияж с акцентом на ресницах. В ушах были лаконичные золотые серьги.

Екатерина Лозовицкая/Instagram

Екатерина Лозовицкая/Instagram

Лозовицкая продемонстрировала татуировку-надпись ниже ключицы.

Екатерина Лозовицкая/Instagram

Напомним, в предыдущей фотосессии Катя позировала в роскошных вечерних полупрозрачных платьях макси.

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