В топе-бюстье и с чокером-цветком: новый образ из фотосессии победительницы "Холостяка-12"

Екатерина Лозовицкая использовала в своем луке трендовый аксессуар.
Победительница романтического реалити-шоу "Холостяк-12" – модель Екатерина Лозовицкая – показала в Instagram снимки из нового фотосета.
Перед объективом фотокамеры красавица предстала в черном топе-бюстье, отлично подчеркнувшем ее сексуальное декольте. Ее шею украшал черный трендовый чокер с трикотажным цветком.
Волосы Екатерины были распущены, а на лице был нежный макияж с акцентом на ресницах. В ушах были лаконичные золотые серьги.
Лозовицкая продемонстрировала татуировку-надпись ниже ключицы.
Напомним, в предыдущей фотосессии Катя позировала в роскошных вечерних полупрозрачных платьях макси.
Читайте также: