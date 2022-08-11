В топе-бюстье и шортах Dolce & Gabbana: Хайди Клум приехала на шоу

Хайди Клум снова приехала на съемки шоу America's Got Talent и перед тем, как зайти в павильон, была запечатлена фотографами.

Буквально на днях Хайди Клум и София Вергара блистали на премьере шоу, которая прошла в отеле Sheraton Pasadena в Пасадене.

София Вергара и Хайди Клум / Фото: Getty Images

В этот раз перед камерами 49-летняя супермодель блистала в топе-бюстье из кожи и черной сетки, которое выгодно подчеркивало ее грудь и талию, поверх которого надела короткую кожаную косуху. Также Клум была в обтягивающих шортах от Dolce & Gabbana, а в руке держала сумку от этого же бренда.

Завершали аутфит звезды эффектные кожаные ботильоны на шпильках от Giuseppe Zanotti. Клум распустила волосы, сделала макияж и надела большие очки от солнца. В ушах у звезды сверкали крупные золотые серьги-клипсы.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Днем ранее мы показывали, как Хайди белым мини-платьем подчеркнула загорелые ноги. В таком луке звезда также отправлялась на работу.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

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