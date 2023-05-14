В топе-бюстье и трусах: представительница Израиля в сексуальном образе похвасталась стройной фигурой на "Евровидении"

22-летняя Ноа Кирел выбрала для своего выступления эффектный аутфит.
В Ливерпуле состоялся феерический грандфинал песенного конкурса "Евровидение-2023". Один из самых сексуальных образов на сцене продемонстрировала представительница Израиля – 22-летняя Ноа Кирел, занявшая третье место.
Артистка была одета в лакированный костюм, состоявший из разноцветного топа-бюстье с длинными рукавами и рельефных трусов с высокой посадкой.
Лук Ноа дополнила капроновыми колготами с плотными черными вставками в зоне колен и черными ботильонами на каблуке. Кирел выглядела эффектно и соблазнительно.
Певица не только похвасталась стройной и обольстительной фигурой, но и продемонстрировала свои танцевальные умения и замечательную растяжку. Ноа зажгла на сцене: она энергично и драйвово танцевала, красиво пела и поделилась своей безумной энергетикой со зрителями в зале.
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