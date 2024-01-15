В топе-бюстье из перьев и брюках: эффектная Дженнифер Энистон появилась на Critics Choice Awards

Звезда появилась перед камерами в черном топе-бюстье из перьев и брюках в тон, сзади к наряду был прикреплен небольшой шлейф-накидка. Наряд от Dolce & Gabbana Дженнифер Энистон дополнила черными сатиновыми туфлями-лодочками на каблуках, серьгами-висюльками, несколькими кольцами с камнями на пальцах и темно-бордовым маникюром.

Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

Поклонники продолжают обсуждать новую стрижку Энистон. Говорят, актриса вернула себе стрижку, как у ее героини Рэйчел из сериала "Друзья", только в этот раз сделала укладку легкими волнами. В макияже Дженнифер сделала акцент на пышные ресницы и розовым блеском накрасила губы.

Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун были номинированы в категории "Лучшая актриса" за роль в сериале "Утреннее шоу".

Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

В своем Instagram звезда показала ролик, как готовилась к выходу на красную дорожку на церемонии.

Несколькими днями ранее Дженнифер Энистон в блейзере и красной юбке с флористическим принтом посетила церемонию вручения премии AFI Awards, где каждый год американский институт кино определяет 10 лучших фильмов и телепрограмм года.

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