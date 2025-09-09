В топе-бюстье, жакете и юбке: эффектную Дженнифер Энистон запечатлели в Нью-Йорке

Дженнифер Энистон / © Getty Images

Реклама

Сейчас актриса будет занята промокампанией нового сезона сериала «Утреннее шоу», четвертый сезон которого выходит 17 сентября.

Ранее Энистон публиковала в своем Instagram тизер нового сезона проекта, в котором она не только играет одну из ключевых ролей, но и вместе с коллегой Риз Уизерспун выступает в роли продюсеров.

Дженнифер Энистон / © Getty Images

Вернемся к образу Дженнифер на улицах Нью-Йорка. Звезда была одета в черный топ-бюстье, черный короткий жакет и атласную юбку до колен с оборками. Обута Энистон была в мюли на каблуках, а на плече у нее была небольшая кожаная сумка. Лук дополняла безупречная прическа, очки со светлыми линзами, золотое украшение на шее и серьги-висюльки в виде золотых колец. Также Джен сделала макияж, светлый маникюр и надела несколько колец на пальцы. Ее сопровождал телохранитель.

Реклама

Днем ранее звезду запечатлели также на улицах города. Она была в стильном черном жителе и брюках-клеш, дополнив лук обувью на каблуках и маленькой сумкой.