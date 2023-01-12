В топе Chanel и брюках клеш: Кэти Холмс блистала на светском мероприятии

Звезду запечатлели вчера в Нью-Йорке, где Кэти посещала шоу Good Morning America, куда приезжала, чтобы продвигать свое предстоящее внебродвейское шоу The Wanderers ("Странники").

А позже Холмс приезжала на показ новой пьесы "Странники" в зале The American Airlines Theatre Penthouse Lounge в Нью-Йорке.

Перед камерами фотографов звезда появилась в синем топе в тонкую белую полоску и накидке от Chanel, а также в широких коричневых брюках и туфлях на шпильках в оттенке металлик.

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

Кэти распустила свои длинные темные волосы и накрутила их легкими локонами. У нее был лаконичный макияж, в ушах - небольшие серьги-кольца, а в носу - одна маленькая серьга-пирсинг (скорее всего, обманка).

В прошлый свой выход, напомним, Кэти приехала на мероприятие в очень странном наряде.

Кэти Холмс / Фото: Associated Press

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