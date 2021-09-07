В топе, джинсах и лоферах: Кристен Стюарт в любимом образе приехала на фестиваль

Кристен Стюарт представила фильм "Спенсер" на кинофестивале в Теллурайде, в штате Колорадо.

Вместе с режиссером ленты Пабло Ларраином актриса вышла на сцену, чтобы рассказать о фильме и своей роли принцессы Дианы в нем. Публика увидела Кристен Стюарт совсем в других образах, нежели девушка блистала, к примеру, на кинофестивале в Венеции, где фильм "Спенсер" был показан публике впервые.

Кристен Стюарт в Венеции / Associated Press

Один из образов на Кристен: белый топ и простые синие джинсы с высокой талией, а сверху топа рубашка с акцентными черными деталями. Другой вариант образа, в котором звезда вышла на сцену после показа фильма похож на предыдущий: Стюарт снова сочетала белый топ, но в этот раз с цветными подкатанными штанами, объемной синей курткой из денима, высокими белыми носками и черными кожаными лоферами. На шее у актрисы по-прежнему была массивная цепь с замком, на которую Кристен повесила солнцезащитные очки. Лицо ее было максимально естественным с легким макияжем, а волосы собраны в хвост. Стюарт сидела на высоком стуле и говорила в микрофон.

Кристен Стюарт и Пабло Ларраин / Getty Images

Напомним, на Венецианском кинофестивале Кристен блистала в нескольких образах от Chanel: бирюзовом костюме из осенне-зимней коллекции Chanel 2021 и твидовом ромпере. За два эти образа Кристен прилично досталось, критиковали ее фигуру, не умение держаться перед камерой, позируя на каблуках, писали даже, что девушка, сыгравшая принцессу Диану, не может быть так одета. Но, возвращаясь к фестивалю в США становится понятно, что здесь Стюарт просто в своей тарелке, и образы ее выглядят соответствующе.

Кристен Стюарт / Getty Images

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