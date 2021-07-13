В топе, джинсах и с цветочным платком: Изабели Фонтана на прогулке в Каннах

В топе, джинсах и с цветочным платком: Изабели Фонтана на прогулке в Каннах

38-летняя бразильская модель приехала на Каннский кинофестиваль.

Изабели Фонтана была запечатлена репортерами возле отеля, звезда приехала на 74-й Каннский кинофестиваль и готовится выйти сегодня вечером на красную дорожку.

Дневной образ Изабели был очень простым и лаконичным. Модель была одета в белый топ на резинке от @zenoficial, голубые укороченные джинсы с низкой талией от @damyller и обута в черные мюли на каблуках от @svartsoficial. На голове у Фонтаны был платок в цветочный принт, на плече была черная сумка, а на лице - круглые солнцезащитные очки от Сhloe. Легкий повседневный лук модель также дополнила несколькими золотыми подвесками на шее и серьгами в ушах.

Изабели Фонтана / Getty Images

В Instagram Фонтана поделилась еще несколькими снимками и показала свой образ с разных ракурсов. "Канны – мой стиль жизни", - подписала фотографии звезда.

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