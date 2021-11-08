В топе и бельевом костюме: Лотти Мосс сходила на выставку

Сводная сестра Кейт Мосс – Лотти Мосс – очень любит посещать публичные мероприятия.

На прошлой неделе 23-летняя британская модель и светская львица посетила выставку-ретроспективу лентикулярной фотографии известных художников. Для появления на публике Лотти выбрала нескромный аутфит: она была в пижамном костюме, под который надела черный кроп-топ, подчеркивающий ее пышное декольте. Обута Лотти была в босоножки на высокой платформе и каблуках. Также образ дополнял черный маникюр и педикюр, цепь на шее, макияж, а волосы девушка просто распустила.

Лотти Мосс / Getty Images

Также в конце прошлой недели Мосс присутствовала на презентации The Whiteley в Лондоне. Там модель появилась в черном коротком платье на тонких бретельках с цветочным рисунком, которое подчеркивало формы девушки. Наряд Лотти сочетала с пальто с таким же принтом и меховой отделкой, кожаными туфлями-лодочками на шпильках и черным маникюром. Знаменитость любит привлекать к себе больше внимания, видимо, по этой причине часто надевает весьма провокационные наряды.

Лотти Мосс / Getty Images

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