В топе и длинной юбке с цветком: Приянка Чопра сияла в малиновом наряде на мероприятии в Венеции

В итальянском городе Венеции прошло гламурное светское мероприятие - презентация новой коллекции ювелирного бренда Bulgari под названием Mediterranea. Одной из гостей вечеринки стала индийско-американская актриса Приянка Чопра.

Звезда появилась перед камерами в наряде от бренда Miss Sohee из коллекции весна-лето 2023, который состоял из топа с длинными рукавами, драпировкой и опущенной линией плеча, а также длинной юбки со шлейфом. Спереди юбка была украшена большим цветком из бисера и камней.

Дополняли наряд украшениями от Bulgari: серьги, роскошное колье Fairy Wings с драгоценными камнями и кольца на пальцах. Также визажисты сделали актрисе макияж в свет ее ансамбля и простую укладку.

Приянка Чопра / Фото: Getty Images

Но помимо Приянки на этой призинтации появились еще две музы и амбассадора бренда - Зендея и Энн Хэтэуэй.

Приянка Чопра, Зендея, Энн Хэтэуэй / Фото: Getty Images

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