В топе и джинсовых мини-шортах: Ева Лонгория похвасталась фигурой

Лето закончилось, но звездам так не хочется прощаться с теплой солнечной погодой.

Актриса и продюсер Ева Лонгория пока не собирается прятать вещи из летнего гардероба в ящик. Звезда примерила короткие джинсовые шорты в сочетании с голубой обтягивающей майкой и белыми кроссовками и в таком виде предстала перед камерой.

Волосы Ева собрала в пучок, надела солнцезащитные очки и несколько золотых цепочек на шею. Также у нее был маникюр в голубом цвете и кольцо на пальце. "Простой летний наряд. Подождите, лето закончилось?" - спрашивает звезда у своих подписчиков.

Похоже, Лонгория с семьей сейчас на отдыхе. Она опубликовала еще одно фото, где позирует на красивой деревянной террасе, одета в мандариновое макси-платье, а в руках актриса держит стакан с каким-то напитком.

"#CasaDelSol заставляет меня чувствовать себя богиней", - пишет в подписи знаменитость.

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Ева Лонгория в купальниках (20 фото)

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