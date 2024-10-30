В топе и клетчатой юбке с огромным бантом: падчерица Камалы Харрис появилась на фэшн-церемонии

Элла Эмхофф в образе от бренда Coach позировала на мероприятии.

Падчерица вице-президента и кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис – 25-летняя Элла Эмхофф – посетила церемонию вручения наград CFDA Fashion Awards, которая состоялась в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке.

Девушка выбрала для своего появления аутфит от бренда Coach. На ней был серо-черно-белый топ из мраморной вязки на бретельках и клетчатая серо-черная юбка макси, которую украшал огромный бант спереди.

Элла Эмхофф / Фото: Associated Press

Образ Элла дополнила черной обувью на низкой подошве и черной сумочкой на цепочке и с брелоками и бантиком. Волосы она собрала в гладкий пучок и надела на лицо оптические очки. В одном ухе у нее была моно-серьга в виде черного паука.

Элла Эмхофф / Фото: Associated Press

Напомним, церемонию также посетила Сиара. Для события она выбрала стильный образ в классических цветах из кутюрной коллекции весна-лето 2024 года бренда Vera Wang.

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