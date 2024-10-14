В топе и коротких шортах: Алессандра Амбросио сыграла в волейбол на пляже

Экс-"ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросио была запечатлена папарацци за своим любимым занятием.
43-летняя бразильская модель очень любит проводить время на пляже. Алессандру запечатлели в Пасифик Палисейдс, она приехала поиграть в волейбол.
Амбросио была одета в белый укороченный лонгслив и короткие салатовые шорты. На ней была серая бейсболка, спортивные очки от солнца, в ушах лаконичные серьги-гвоздики, а волосы она собрала в высокий хвост. Алессандра сделала темно-красный маникюр и нанесла увлажняющий бальзам на губы.
Ранее на прошлой неделе Алессандру Амбросио тоже фотографировали на пляже. Модель похвасталась фигурой в слитном салатовом купальнике на пляже в Санта-Монике, куда также приехала поиграть в волейбол с подругой.
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