В топе и коротких шортах: Лотти Мосс в смелом луке прогулялась по Лондону

25-летняя знаменитость была одета в белый кроп-топ поверх которого набросила белую расстегнутую рубашку и надела короткие черные шорты в сочетании с кожаными босоножками на высокой платформе и каблуках.

Белокурые волосы девушки были распущены, на голове у нее были черные солнцезащитные очки, а на шее несколько крупных украшений – колье в виде цепи и подвеска в форме сердца. Лотти сделала легкий макияж и с удовольствием позировала фотографам.

С тех пор, как модель вернулась из реабилитационного центра, где лечилась от кокаиновой зависимости, ее не фотографировала пресса. Лотти ранее рассказывала, что обратилась за помощью по совету подруги. Она имела пристрастия к наркотикам и алкоголю, пытаясь скрыть депрессивное состояние.

Лотти Мосс / Фото: Getty Images

"Дошло до того, что моя лучшая подруга сказала мне: "Это разбивает мне сердце. Тебе нужна помощь", рассказала Мосс журналу The Sun Fabulous, добавив: "Я пошла на реабилитацию, и это было то, что мне было нужно", пишет Daily Mail.

Лотти находилась в лечебном учреждении в Аризоне в феврале прошлого года, и после того, как она покинула центр, она призналась, что ее реабилитационное лечение было лучшим для ее психического здоровья после разрушительной битвы с наркотиками. Говоря о своей кокаиновой зависимости, она горько призналась, что окружала себя людьми, которые "хотели ее там только потому, что она пила и весело проводила время".

Лотти Мосс / Фото: Getty Images

Читайте также: