В топе и легинсах: певица Джесси Джей продемонстрировала беременный живот на красной дорожке

Совсем скоро она станет мамой. Это будет ее первый ребенок.
Рианна объявила в эти выходные о второй беременности с помощью своего выступления на "Супербоуле", а вот певица Джесси Джей решила выйти на красную дорожку Brit Awards в луке, который бы демонстрировал ее живот и без слов все объяснял.
В 2014 году Джесси был поставлен диагноз "бесплодие". Когда ей все же удалось забеременеть, у артистки случился выкидыш. Об этом она написала тогда в своем Instagram, отметив, что ее беременность была тайной.
Теперь, после длительного лечения, у звезды все хорошо, и она опять ждет ребенка. Не так давно певица сообщила через соцсети приятную новость поклонникам, а на церемонии показала живот благодаря открытому наряду.
Лук состоял из топа и легинсов от бренда BRIELLE, которые она дополнила накидкой с оборками от Selezza London.
Также образ дополнили красные туфли-лодочки, нежный макияж и золотые серьги. В руке у нее была гламурная сумка-шар ручной работы от Mae Cassidy.
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