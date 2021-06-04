В топе и лосинах: Алессандра Амбросио прогулялась по городу с подругами

Бразильская манекенщица вышла на прогулку с подругами в Лос-Анджелесе.
40-летняя модель для повседневного выхода выбрала простой и комфортный образ: бежевые лосины и черный кроп-топ от бренда Alo Yoga, а также бейсболку черного цвета от этого же бренда. В руках у модели была бежевая толстовка, а обута Алессандра была в черные кроссовки.
У модели был красный маникюр, она была без макияжа и надела солнцезащитные очки. Маску на лицо в этот раз Амбросио надевать не стала, хотя носит ее регулярно и не только в помещениях или на заправках.
Недавно Алессандра показывала подписчикам кадры с отдыха: снимки в купальнике, как плавала в бассейне и хвасталась луком для вечерней прогулки. Но, видимо, отдых был коротким или уезжала из города модель только на выходные.
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