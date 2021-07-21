В топе и лосинах: Виктория Бекхэм сделала селфи на тренировке

Дизайнер Виктория Бекхэм не часто показывает в своем блоге снимки или ролики со своих тренировок, но нет сомнений, что спортом жена Дэвида Бекхэма занимается.
А еще Виктория сотрудничает со спортивны брендом Reebok и продемонстрировала подписчикам, как на ней сидит очередная новинка из коллекции #ReebokxVictoriaBeckham.
"Мне очень нравится наша последняя коллекция", - прокомментировала Бекхэм фотографии. На снимках дизайнер позирует в салатовом топе и лосинах, а также в серых кроссовках с салатовой подошвой. Спортивный лук Виктория дополнила черной бейсболкой и тонкой золотой подвеской на шее.
Уверены, на тренировки Виктория также надевает стильные костюмы из своих же коллекций. Вот, как, например, вот этот красный.
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