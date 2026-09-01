В топе и мини-шортах цвета хаки: папарацци запечатлели Амаль Клуни с мужем на водном такси в Венеции

Амаль и Джордж Клуни / © Getty Images

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Амаль и Джордж Клуни, как уже стало традицией, одними из первых прибыли в Венецию, где 2 сентября стартует 83-й Венецианский международный кинофестиваль. Супругов сфотографировали во время прогулки на водном такси по каналам города.

Амаль и Джордж Клуни / © Getty Images

Амаль, как всегда, выглядела великолепно. На ней был шелковый комплект цвета хаки, состоящий из топа с глубоким круглым декольте и коротких шорт с завязками на талии. Сверху адвокат накинула жакет в тон с атласным блеском и накладными карманами.

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На лице у нее были большие темные солнцезащитные очки, в ушах — бриллиантовые серьги-гвоздики, а в руке — светлый замшевый клатч. Амаль уложила длинные волосы в объемную мягкую прическу и нанесла нежный макияж с пудрово-розовой помадой.

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Амаль и Джордж Клуни / © Getty Images

Джордж для приезда в Венецию выбрал черную рубашку-поло, которую сочетал с молочными брюками и светлым ремнем. На руке у актера были часы, а завершали его лук солнцезащитные очки. Он также нес черную дорожную сумку.

Супруги были в прекрасном настроении и улыбались фотографам, а Джордж поприветствовал их жестом мира.

Напомним, что Амаль Клуни в золотом платье от Alexander McQueen появилась на праздновании 50-летия King’s Trust в лондонском Королевском Альберт-холле.

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