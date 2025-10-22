ТСН в социальных сетях

В топе и мини-юбке: 55-летняя Наоми Кэмпбелл сходила в спортзал

Звезда находится в отличной физической форме.

Юлия Кудринская
Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

55-летняя британская модель и звезда 90-х Наоми Кэмпбелл в последнее время стала много времени уделять своей физической форме, хотя раньше не раз заявляла, что не является фанаткой спорта. На новом селфи из спортзала в Instagram она позировала в черном спортивном топе и черной мини-юбке с белой окантовкой, а также в белых кроссовках и перчатках.

Наоми Кэмпбелл / © Instagram Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл / © Instagram Наоми Кэмпбелл

На тренировки британка ходит с распущенными волосами и многочисленными украшениями на руках и шее. Выглядит модель потрясающе.

В своих тренировках Наоми делает акцент на гибкость, активацию мышц и поиск баланса между нагрузкой и восстановлением. Звезда признавалась в интервью, что никогда не ходит в спортзал каждый день и не занимается бодибилдингом и отдает предпочтение упражнениям, направленным на тонус, а не рост мышц.

Ранее, напомним, Наоми Кэмпбелл в белой юбке с черными акцентами и на шпильках посетила шоу бренда Chanel.

Богиня подиума - Наоми Кэмпбелл (50 фото)

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл на показе L’Oreal / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл на показе L’Oreal / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл на показе L’Oreal / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл на показе L’Oreal / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл во время показа Versace в 1996 году / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл во время показа Versace в 1996 году / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл на показе Valentino Spring Summer 2019 в Париже / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл на показе Valentino Spring Summer 2019 в Париже / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл и Дебби фон Бисмарк / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл и Дебби фон Бисмарк / © Getty Images

