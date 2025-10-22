В топе и мини-юбке: 55-летняя Наоми Кэмпбелл сходила в спортзал

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

55-летняя британская модель и звезда 90-х Наоми Кэмпбелл в последнее время стала много времени уделять своей физической форме, хотя раньше не раз заявляла, что не является фанаткой спорта. На новом селфи из спортзала в Instagram она позировала в черном спортивном топе и черной мини-юбке с белой окантовкой, а также в белых кроссовках и перчатках.

На тренировки британка ходит с распущенными волосами и многочисленными украшениями на руках и шее. Выглядит модель потрясающе.

В своих тренировках Наоми делает акцент на гибкость, активацию мышц и поиск баланса между нагрузкой и восстановлением. Звезда признавалась в интервью, что никогда не ходит в спортзал каждый день и не занимается бодибилдингом и отдает предпочтение упражнениям, направленным на тонус, а не рост мышц.

Ранее, напомним, Наоми Кэмпбелл в белой юбке с черными акцентами и на шпильках посетила шоу бренда Chanel.