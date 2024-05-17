В топе и мини-юбке с камнями: Крисси Тейген привлекла внимание нарядом с "голым" эффектом

Американская модель и предпринимательница Крисси Тейген посетила с мужем Джоном Леджендом вечеринку в честь 60-го выпуска журнала Sports Illustrated Swimsuit. Впервые это издание вышло в 1964 году. Оно характерно тем, что выпускается с фотографиями супермоделей в купальных костюмах на фоне экзотических пейзажей.

Крисси Тайген с мужем / Фото: Associated Press

Крисси Тейген сама неоднократно появлялась в этом издании на обложках. На вечеринке она блистала в гламурном наряде, который состоял из розового топа и бежевой мини-юбки. Они были расшиты кристаллами и пайетками.

Образ дополнили гламурные босоножки со стразами, макияж в коричневой гамме и прическа.

Крисси Тайген / Фото: Associated Press

Напомним, что также недавно Крисси снялась для юбилейного выпуска издания. Один из образов, которые она примерила для фотосессии, был комплект, состоящий из топа и стрингов, созданных из камней - на них ушло около 1000 цитринов. Автор этого купальника - Наталия Феднер, прославившаяся своими уникальными "голыми" нарядами, она родилась и первые годы своей жизни провела в Украине. Женщина родом из Черновцов, о чем часто вспоминает в своих многочисленных интервью.

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