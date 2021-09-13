В топе и мини-юбке со шнуровкой: Джей Ло в сексуальном аутфите приехала на церемонию

В топе и мини-юбке со шнуровкой: Джей Ло в сексуальном аутфите приехала на церемонию

Дженнифер Лопес прилетела в Нью-Йорк не просто так.

Вчера вечером 52-летняя артистка посетила церемонию вручения наград MTV Video Music Awards, которая прошла в Barclays Center в Нью-Йорке.

Дженнифер вышла на сцену, чтобы вручить самую первую награду этого вечера. На Лопес была одета мини-юбка на шнуровкой по бокам и укороченный черный топ также со шнуровкой от David Koma подчеркивающий идеальный пресс певицы и зону ее декольте.

Дженнифер Лопес / Getty Images

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Дженнифер распустила длинные волосы, которые были накручены кудрями, сделала макияж и маникюр в светлом оттенке. Обута певица была в прозрачные остроносые босоножки на высоких шпильках.

"С 40-летием, MTV!" - сказала она на сцене. "Сегодня у вас вечеринка, и я должен сказать вам, что сегодня я чувствую себя так хорошо - быть здесь, в моем родном городе, для участия в VMA", - произнесла Лопес со сцены.

Ранее днем звезду сфотографировали на Манхэттене в более скромном повседневном образе. Тогда певица была в блейзере и джинсах, а обута в высокие сапоги на каблуках.

Дженнифер Лопес / Getty Images

Напомним, на церемонии MTV Video Music Awards больше всего впечатлила 35-летняя Меган Фокс. Она вышла на дорожку в прозрачном платье от Mugler.

Меган Фокс / Associated Press

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Стильные выходы Дженнифер Лопес (16 фото)

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