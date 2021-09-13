В топе и мини-юбке со шнуровкой: Джей Ло в сексуальном аутфите приехала на церемонию

Дженнифер Лопес прилетела в Нью-Йорк не просто так.
Вчера вечером 52-летняя артистка посетила церемонию вручения наград MTV Video Music Awards, которая прошла в Barclays Center в Нью-Йорке.
Дженнифер вышла на сцену, чтобы вручить самую первую награду этого вечера. На Лопес была одета мини-юбка на шнуровкой по бокам и укороченный черный топ также со шнуровкой от David Koma подчеркивающий идеальный пресс певицы и зону ее декольте.
Дженнифер распустила длинные волосы, которые были накручены кудрями, сделала макияж и маникюр в светлом оттенке. Обута певица была в прозрачные остроносые босоножки на высоких шпильках.
"С 40-летием, MTV!" - сказала она на сцене. "Сегодня у вас вечеринка, и я должен сказать вам, что сегодня я чувствую себя так хорошо - быть здесь, в моем родном городе, для участия в VMA", - произнесла Лопес со сцены.
Ранее днем звезду сфотографировали на Манхэттене в более скромном повседневном образе. Тогда певица была в блейзере и джинсах, а обута в высокие сапоги на каблуках.
Напомним, на церемонии MTV Video Music Awards больше всего впечатлила 35-летняя Меган Фокс. Она вышла на дорожку в прозрачном платье от Mugler.
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