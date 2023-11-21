В топе и пальто оверсайз: стильная Хейли Бибер показала пресс

26-летняя красавица снова демонстрирует свой талант сочетания вещей и то, как она играет с пропорциями.

Американскую модель и супругу певца Джастина Бибера заметили вечером в Нью-Йорке, в эффектном минималистическом наряде. Хейли надела шикарный комплект, который состоял из топа с декольте и юбки.

На топе было украшение в виде узла, такой же элемент декора было и на юбке-карандаше. Свою миниатюрность девушка дополнила длинным пальто оверсайз черного цвета от Khaite, которое она надела расстегнутым, чтобы показать и наряд.

Также Хейли надела сапоги, солнцезащитные очки, а на плече у нее висела сумка от Saint Laurent. На лице у Бибер был ее любимый латте-макияж, а в ушах - золотые большие серьги.

Хейли Бибер / Фото: Getty Images

Спустя некоторое время она вновь появилась на улице в пальто, но уже баклажанового оттенка от The Attico. Верхнюю одежду с огромными плечами она сочетала с мини-юбкой и свитером крупной вязки.

Хейли Бибер / Фото: Getty Images

Читайте также:

Хейли Бибер на фотографиях папарацци (24 фото)