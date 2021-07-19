В топе и плавках: Alyosha показала пляжное фото

Певица Alyosha сейчас отдыхает на Кипре вместе со своей семьей.

Солист группы "Антитела" Тарас Тополя сообщал об этом на своей странице в Instagram и даже публиковал снимки.

Теперь очередь делится кадрами выпала его супруге. Стоит отметить, что Alyosha не из тех звезд, кто постит фотографиями своих пляжных луков в Интернете. Звезда предпочитает тихий и уютный семейный отдых, а фолловерам показывает кадры крайне редко.

Alyosha / instagram.com/alyoshasinger

Как раз на новом опубликованном таком снимке Alyosha запечатлена в красном купальном топе и желтых плавках. Но кадр этот был сделан совсем не на Кипре. "Это фото удалось сделать в Болгарии. Тогда я была одна) Как думаете, удастся сделать такое же на Кипре с детьми на пляже?)", - шутливо подписала фотографию певица.

Пока что никаких семейных кадров с пляжа на Кипре артистка не опубликовала. Видимо, не так просто собрать большую семью, состоящую из двоих взрослых и троих детей в одном месте. Но, подписчики Alyosha ждут и уверенны, что у нее все получится.

Тарас Тополя и Alyosha с детьми / instagram.com/tarastopolia

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